Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Altınordu'da forvet telaşı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi forvetini belirlememenin sancısını yaşıyor.  Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon 13 gol atan Mirkan Aydın, serbest kalarak sözleşme yenilemedi....

Altınordu'da forvet telaşı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi forvetini belirlememenin sancısını yaşıyor. 
Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon 13 gol atan Mirkan Aydın, serbest kalarak sözleşme yenilemedi. Talipleri olan gurbetçi futbolcuyla nikah tazeleme konusunda umudunu koruyan Altınordu, alternatif olarak belirlediği Medipol Başakşehirli Atabey Çiçek ve Denizlisporlu Mehmet Akyüz transferlerinde de adım atamadı. 
Geçen sezon ikinci yarıda transfer olup 15 maçta attığı 12 golle Denizlispor'u kümede tutan ve sözleşmesinde, "300 bin TL'ye serbest kalır" maddesi bulunan Mehmet Akyüz'ün yıllık 1 milyon TL istediği öğrenildi. Altınordu'nun ise 1.3 milyon TL ödeme şansının olmadığı ifade edildi. Kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 7 gol atan genç santrfor Atabey'in ise ilk etapta Başakşehir kampına katılacağı bildirildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325