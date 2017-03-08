Altınordu'da fikstür rahatlığı

SON 2 maçında lider Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilip 2'nci sıradaki Sivasspor'la 0-0 berabere kalan 1'inci Lig takımı Altınordu, önümüzdeki 4 haftada alt sıralarda yer alan rakipleriyle karşılaşacak.

Altınordu, bu periyotta fikstür avantajını iyi kullanıp, küme düşme tehlikesi yaşayan takımları yenerek ilk 6 iddiasını güçlendirmeyi hedefleyecek. Pazar günü deplasmanda son sıradaki Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak olan kırmızı lacivertliler, bir sonraki hafta puan cetvelinde sondan 2'nci basamaktaki Samsunspor'u konuk edecek.

Daha sonra son haftalarda düşüşe geçen 2 puan altındaki Denizlispor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak 29 puanlı Altınordu, 4'lü serinin son sınavında ise evinde düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Büyükşehir Gaziantepspor'la karşı karşıya gelecek.

İkinci yarıya zor bir fikstürle başladıklarını, bu haftadan itibaren rahatlayacaklarına inandığını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ligde kolay maç yok, ancak her takımı yenecek güçteyiz. Seri galibiyetler almalıyız" dedi.

ABDÜLKADİR'E OPERASYON

Altınordu'nun sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığı sağ kanat oyuncusu Abdülkadir, sağ ayak topuğundaki yağ bezesini aldırmak için ameliyat olacak. Mersin deplasmanı öncesi cezalı duruma düşmesini fırsat bilen genç futbolcu, 3 hafta takımdan ayrı kalacak. Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor randevularında forma giyemeyecek, milli maç arasında çalışmalara başlayacak olan Abdülkadir'in Denizlispor müsabakasına yetiştirilmesi planlanıyor. Bu arada Altınordu'da tedavisi süren Yusuf Abdioğlu bu hafta da kadroda yer almayacak.

SELÇUK'TA MİNİKLERE ŞENLİK

Altınordu U10, U11, U12 ve U13 takımları, geçtiğimiz cumartesi günü tek günlük turnuvada birbirinden güzel, tempolu ve coşkulu maçlar oynadı. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Murat Germenspor, Turgutluspor, Gümüşordu ve Göztepe'nin aynı yaştaki ekipleri katıldı. Çocuklar, bu organizasyon sayesinde futbol dolu bir gün geçirirken, aileleler de tribünde heyecanlı anlar yaşadı. Minik kramponların sevinçleri fotoğraf karelerine de yansıdı. FOTOĞRAFLI