Altınordu'da Fatih Niğde'ye kiralandı

İZMİR, ()

Fenerbahçe ile oynadığı dostluk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, genç santrforu Fatih Aktay'ı hazırlayıcı kulübü Niğde Futbol'a kiraladı.

Forvet arayışlarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde 20 yaşındaki Fatih'in maç tecrübesi kazanması için Niğde'ye gönderildiği açıklandı.

Daha önce Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve kaleci Erce Kardeşler'i Gümüşordu'ya gönderip ardından oyuncuları vitrine çıkaran Altınordu'nun Fatih için de aynı yöntemi uyguladığı ifade edildi. Altınordu'nun Ali Mert'in Fenerbahçe maçında sakatlanmasının ardından sol bek de alacağı kaydedildi.