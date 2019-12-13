Altınordu'da Ersel'le vedalaştı
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile yollar ayrıldı. Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu henüz ilk yarı bitmeden fazla forma şansı...
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile yollar ayrıldı.
Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu henüz ilk yarı bitmeden fazla forma şansı bulamamasını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Kırmızı-lacivertliler, maç başına oynayan Ersel'in alacağını ödeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetti.
Ersel, takım arkadaşlarıyla ve teknik heyetle vedalaşıp tesislerden ayrıldı. İzmir ekibinde ligde 12, kupada 3 olmak üzere toplam 15 maçta görev alan Ersel, kupada Denizlispor'a 1 gol atmayı başardı. Bu gelişme üzerine yönetim ara transfer döneminde kanat oyuncusu takviye yapma kararı aldı. Altınordu, daha önce izin verilerek takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'in mukavelesini de feshedecek.
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