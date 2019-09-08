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Altınordu'da Eroğlu umutlu

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  TFF 1. Lig'de milli maç arasına 3 maçta aldığı 1 puanla giren Altınordu, Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 berabere ayrılırken, teknik direktör Hüseyin...

SPOR 08.09.2019, 10:14
Altınordu'da Eroğlu umutlu

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 

TFF 1. Lig'de milli maç arasına 3 maçta aldığı 1 puanla giren Altınordu, Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 berabere ayrılırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu oyuncularının gösterdiği performansa geçer not verdi. Maçın yaklaşık 60 dakikalık diliminde istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi pozisyonlara girdik. Özellikle Ersel ve Anıl rakip kalede tehlikeli oldular ayrıca iki de gol attı. Bu bizim için umut verici" dedi. 
Haftaya iç sahada oynayacakları Eskişehirspor müsabakasına kadar daha hazır hale geleceklerini belirten Eroğlu, "Sakatlıkları süren Enes, Okan, Muhammet ve Kemal takıma dönecek. Alternatiflerimiz artacak. Hızlı bir şekilde oyuncularımızın istediğimiz seviyeye geleceğini düşünüyorum. Göztepe karşısında Ümit Milli Takım'da görev alan Ravil ve Atakan'dan da yararlanamadık. Tam takım olduğumuz zaman işler bizim açımızdan iyi duruma gelecek" diye konuştu.

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