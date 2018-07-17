Altınordu'da Eroğlu sisteme güveniyor

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulüpte isimlerin de sistemin önemli olduğunu söyledi.

Geçen sezon toplam 46 gol atan Kerim Avcı, Mirkan, Barış ve Erdoğan'ın takımdan ayrılması üzerine yeni transferlere güvendiğini belirten Hüseyin Eroğlu, "Gökhan Karadeniz, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi oyuncuların ayrılmasından sonra bu sistem nasıl işlediyse şimdi de çalışacak. Bizim için önemli olan devamlılık sağlamak. Geride kalan 6 sezonda farklı oyuncularla mücadele ettik. Onları bu seviyeye çıkaran Altınordu sistemiydi. Yeni transferlerimiz de yapıya adapte olarak aynı kurguyu sürdürüp şampiyonluk yolunda bize güç verecekler" dedi.

Hem yetiştirici ve hem de yarışmacı bir kulüp olduklarını ifade eden teknik patron Eroğlu, "Yeni sezonda iç saha-deplasman puanını dengelemeli ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Bu nedenle Balıkesirspor karşılaşmasına büyük önem veriyoruz. Kadrosunda yabancı oyuncu olmadan Süper Lig'e çıkan ve orada kalıcı başarı elde eden ilk kulüp olmayı hedefliyoruz. Futbolun tüketen değil, üreten tarafındayız. Bu üretim bizi başarıya taşıyacak. Bizim gibi ekipler için Süper Lig, 1. Lig'den daha kolay. Gerçek anlamda futbolun oynandığı, mücadele ve taktiğin olduğu bir ligde futbol karakterimizi sahaya yansıtarak daha rahat edeceğimizi görüyorum" diye konuştu.

BERKE VE BARIŞ YORUMU

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta Fenerbahçe'ye transfer ettikleri kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı için şöyle konuştu:

"Barış, atletik özellikleri bulunan ve iki kanatta da görev yapabilen bir oyuncu. Kendini çabuk kabul ettirecektir. Berke Özer de kendisini ispatlayacak bir kaleci. Fenerbahçe kalesini uzun yıllar koruyabilecek kalitede. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Berke ve Barış'ı da Altınordu misyonunun birer temsilcisi olarak görüyor ve takip ediyorum" şeklinde konuştu.