Altınordu'da Eroğlu kursta

İZMİR, ()

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Antalya'daki UEFA Pro Lisans Kursu'nda yerini aldı. Aralarında Alpay Özalan, Hasan Şaş, Yusuf Şimşek, Saffet Akbaş, Orhan Atik gibi teknik adamların yer aldığı kurs 15 gün sürecek. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile birlikte alanlarında uzman 18 eğitimciden ders alan Eroğlu, nisan ayında İsviçre'de kursa devam edecek. Mayıs'ta yine Türkiye'de yapılacak son eğitim seminerine girecek Hüseyin Eroğlu, Avrupa'nın her ülkesinde geçerliliği olan, takım çalıştırabilecek ehliyet olarak kabul edilen UEFA Pro Lisans sahibi olacak.

Öte yandan 2-8 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Altınordu, 3 Ocak'ta Sancaktepe Belediyespor, 6 Ocak'ta ise Bursaspor'la hazırlık maçları oynayacak.

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