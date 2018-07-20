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Altınordu'da Erhan'ın idolü Buffon

İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig takımı Altınordu'nun geçen hafta Karşıyaka'dan transfer ettiği kaleci Erhan Erentürk, idolünün ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon olduğunu söyledi. Juventus’ta efsaneleşen ve sezon başında Paris Saint...

Altınordu'da Erhan'ın idolü Buffon

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig takımı Altınordu'nun geçen hafta Karşıyaka'dan transfer ettiği kaleci Erhan Erentürk, idolünün ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon olduğunu söyledi.
Juventus’ta efsaneleşen ve sezon başında Paris Saint Germain’e transfer olan 40 yaşındaki kaleci Buffon'u her yönüyle örnek aldığını belirten Erhan, "Buffon hem futbol kariyeri hem de özel yaşamıyla herkes için örnek bir isim. Onun videolarını izleyerek büyüdüm ve kendisini hep örnek aldım" dedi.
Kendisini geliştirmek için Buffon’un yanı sıra Muslera’yı da takip ettiğini, iki kalecinin de en iyi yönlerini incelediğini ifade eden genç file bekçisi, “Bir kaleci en verimli çağını 25’li yaşlardan sonra yakalıyor. Önümde uzun bir kariyer var. Hedefim Altınordu’da bu gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa’da forma giymek. Arkamda diğer kalecilere örnek alabilecekleri bir kariyer bırakmak istiyorum" diye konuştu.
Altınordu’nun bir kaleci için en doğru tercih olduğunu da sözlerine ekleyen Erhan, "2012’den bu yana kaleyi koruyan Ramazan Evren Üstündağ, Tolgahan Acar ve Berke Özer bunun iyi örnekleri. Erce Kardeşler ise bana göre geçen sezon 1. Lig’in en iyi oyuncusu olacak performans sergiledi. Herkese emek veren Kaleci Başantrenörümüz Atilla Küçüktaka’ya teşekkür ederim. İş disiplini olarak ondan öğrenecek çok şeyimiz var" yorumu yaptı.

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