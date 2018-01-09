izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Altınordu'da Erdoğan sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un yükselen form grafiği yüzleri güldürüyor. İlk devrenin son haftasındaki...

Altınordu'da Erdoğan sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un yükselen form grafiği yüzleri güldürüyor.
İlk devrenin son haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında frikikten attığı şık golle alkış toplayan gurbetçi futbolcu, Antalya kampındaki performansıyla da göz doldurdu. İzmir ekibinin Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında takımının tek sayısını kaydeden Erdoğan, Bursaspor'a 3-2 mağlup oldukları ikinci özel randevuda 2 kez rakip fileleri sarsarak olumlu sinyal verdi.
24 yaşındaki oyuncuya Gazişehir Gaziantep'in ardından Çaykur Rizespor'un da talip olduğu; ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ikinci yarı öncesi Erdoğan'ı en önemli kozu olarak görmesi nedeniyle transferine izin vermediği öğrenildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314