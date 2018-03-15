Altınordu'da Erce fırtınası esiyor



Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 sırayı hedefleyen Altınordu'da genç kalecisi Erce Kardeşler, bu sezon sergilediği başarılı performansla futbolseverlerin takdirini kazandı.

Özellikle rakip forvetlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Erce, son olarak Eskişehirspor deplasmanında penaltı kurtararak alkış topladı. Son dönemde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor gibi kulüplerin radarına giren 24 yaşındaki eldiven için başkan Seyit Mehmet Özkan, "Türkiye'de oynamaz, Avrupa'da spor elçimiz olur" yorumu yaparak Erce'ye olan güvenini dile getirdi.

Geçen sezondan bu yana A takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı file bekçisi, bu sezon eldivenleri kimseye kaptırmadı. İzmir ekibinde ismi Avrupa devreleriyle anılan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'in patlama yapması beklenirken sezona damga vuran isim Erce oldu. Berke, yalnız sezon başında 2, Kasım ayında ise 3 maçta olmak üzere toplam 5 hafta forma giyerken Erce, 21 maçta oynayıp özellikle ikinci yarıdaki performansıyla takımını sırtladı. Erce'nin Altınordu'yla sözleşmesi 2020 yılında sona erecek. Genç kaleci, sahadaki performansının yanında centilmence açıklamalarıyla da takdir topluyor.

SARI TEHLİKE

Altınordu teknik heyeti, cumartesi günü İzmir'de oynanacak Denizlispor maçı öncesi sarı kart sınırındaki 6 futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırmızı-lacivertlilerde sağ bek Murat, stoper Uğur, ön libero Deniz, orta saha oyuncusu Serkan ve forvetler Mirkan ve Fatih, kart görmeleri halinde Giresun deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek. Altınordu'da cezalı durumda olan Erdoğan ise bu hafta forma giyemeyecek.

U12 İZMİR CUP İÇİN GERİ SAYIM

Altınordu'nun başkan Seyit Mehmet Özkan döneminde geleneksel olarak organize ettiği, bu yıl 22 ülkeden 48 kulübün 12 yaş takımlarının mücadele edeceği U12 İzmir Cup, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 5'inci kez organize edilecek dev turnuvaya İngiltere'den Manchester City, Sheffield Wednesday, Stevenage, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Rennes, Portekiz'den Porto, Benfica, Hollanda'dan PSV, Twente, Belçika'dan Anderlecht, Mechelen, Standart Liege, İtalya'dan Sampdoria, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Romanya'dan Steau Bükreş ve Rusya'dan Krasnodar gibi dünya çapındaki kulüpler katılacak.

U12 İzmir Cup'ta ülkemizden ise Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un 12 yaş ekiplerinin yanı sıra Altınordu, Boluspor, Bornova Belediyespor, Bucaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Karasu Akademi ile Karşıyaka yer alacak. Türkiye'de örneği bulunmayan dev turnuvada İzmir, 3 gün boyunca kelimenin tam anlamıyla festival havasında bir futbol şenliğine ev sahipliği yapmış olacak.

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