Altınordu'da Engin'e özel izin

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, performansını beğenmediği orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'e 10 gün kafa izni verdi. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen gurbetçi futbolcunun antrenmanlarda yeterince istekli olmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Ligde sadece iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında görev alan Engin, son olarak hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Amed Sportif karşılaşmasında kadroya alınmadı. Teknik patron Eroğlu, tecrübeli oyuncunun verilen özel izin sürecinde mental açıdan kendisini hazır duruma getirmesini istedi.