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Altınordu'da Enes Kubat şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı ve Play-Off yarışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da forvet Enes Kubat'tan kötü haber geldi.  Geçen hafta Altay'la...

Altınordu'da Enes Kubat şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı ve Play-Off yarışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da forvet Enes Kubat'tan kötü haber geldi. 
Geçen hafta Altay'la oynanan derbide takımının ilk golünü attıktan sonra 29'uncu dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen tecrübeli santrforun sağ kasık bölgesi kas grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Enes'in 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 
Deneyimli golcü sezon başında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. İzmir ekibi Play-Off kalması halinde formasına kavuşması beklenen Enes, aksi durumda sezonu kapatmış olacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi devam eden stoper Sinan ve forvet Serdar da Adana deplasmanında kadroda yer almayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Enes'in yokluğunda kanatta görev alan Sefa'yı forvete monte etmeyi planlıyor.

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