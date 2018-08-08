Altınordu'da Enes imzaladı

İZMİR, ()

TRANSFERDE son olarak Boluspor'dan golcü Sefa Yılmaz ile Konyaspor'da Ali Yaşar'ı kadrosuna dahil edip atağa kalkan Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Enes Kubat'ın da işini bitirdi. Geçen sezon Ankaragücü'nde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Göztepe formasını da 2013-14 ve 2014-15'te terletip 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Enes, İzmir'e döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Altınordu'nun çok köklü bir kulüp olduğuna vurgu yapan deneyimli oyuncu, "Altınordu Türk futbolunda yaratmaya çalıştığı devrimle köklü ve çağdaş bir kulüp. İzmir'den şampiyon olarak ayrılmıştım, şampiyon olarak yeniden dönüş yapmak istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI