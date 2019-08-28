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Altınordu'da Enes'e üç talip
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezonda kadroda düşünülmemesi nedeniyle yolların ayrılmasına karar verilen forvet Enes Kubat'la üç kulübün ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli forvet için 1....
SPOR 28.08.2019, 07:55
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezonda kadroda düşünülmemesi nedeniyle yolların ayrılmasına karar verilen forvet Enes Kubat'la üç kulübün ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli forvet için 1. Lig takımı Balıkesirspor, 2. Lig temsilcileri Şanlıurfaspor ve Bayburt Özel İdare'nin nabız yokladığı belirtildi. Altınordu yönetimi transfer döneminin sona ereceği 2 Eylül'e kadar Enes'in sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerle 1 yıl daha mukavelesi bulunan deneyimli golcü kulüpten ayrılmazsa oynamadan 650 bin TL alacak. Enes, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı.
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