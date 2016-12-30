Altınordu'da eldivenler Berke'ye

TFF 1'inci Lig'de 7 futbolcuyla yollarını ayıran ve ikinci yarıdaki her maçta ilk 11'de 4 gencini oynatmayı kararlaştıran Altınordu'da kaleyi Berke'nin koruyacağı öğrenildi. İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu 16 yaşındaki file bekçisi için Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "Önce Altınordu'da oynayacak, sonra gidebilir" açıklamasının ardından teknik heyet, Berke'ye, "Hazır ol" mesajı verdi. Ligin ilk devresinde kaleyi Erce'ye emanet eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, şimdi de 16'lık eldivene görev verecek.U17 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Berke Özer, alt yaş gruplarında milli formayı 13 kez terletti. A takımla antrenmanlara çıkan üçüncü kaleci konumundaki Berke, İzmir ekibinde ilk 11'e monte edilecek. Henüz profesyonel bir müsabakada görev almayan genç kaleci, bu sezon U21 Ligi'nde 8 kez oynarken, TFF 1'inci Lig'de Manisaspor ve Ümarinespor karşılaşmalarında yedek soyundu. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, Berke'yi forma giydikten sonra sezon sonunda satmayı planladığı ifade edildi.İNGİLTERE SEFERİ BİTİYORAltınordu teknik heyetinin 4 günlük İngiltere gezisi yarın sona erecek. Kırmızı lacivertliler, hem Premier Lig maçı izledi hem de İngiltere Milli Takımı tesislerini inceleme fırsatı buldu. Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Antrenör Ufuk Kahraman ve Sezgin Takmaz, St.Mary’s Stadı'nda Southampton ile Tottenham arasında onanan Premier Lig maçını izledi. Teknik ekip daha sonra İngiltere Milli Takımı'nın tesisleri St. George’s Park'ta incelemelerde bulundu, antrenmanları takip etti.

FOTOĞRAF