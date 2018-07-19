Altınordu'da Deniz'in Süper Lig inancı

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun Bandırmaspor'dan transfer ettiği David Deniz Kılınç, hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek olduğunu dile getirdi.

Kılınç, "Altınordu, her açıdan Süper Lig'i hak eden bir kulüp" vurgusu yaparak, "Organizasyon yapısı, tesisler, kadro ve vizyon açısından ülkemizde eşi benzeri olmayan bir kulüp. Geride kalan 6 yılda yaptıklarıyla bunu gösterdi. Bana göre artık şimdi sıra Süper Lig'e geldi. Sezon sonunda bunu da başaracağız ve o zaman her şey süper olacak" dedi.

Geçen sezon 10 gol atan 26 yaşındaki ön libero, "Erzurum kampı bir çok açıdan çok olumlu geçti. Takıma yeni katılmamıza rağmen adaptasyon sürecini çabuk aştık. Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Göztepe ile oynadığımız maçlar kalitemizi gösterdi. Lige güzel bir başlangıç yapıp gerisini de getirmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan yönetimin talip olduğu öğrenilen Çaykur Rizesporlu iki futbolcudan Galip Güzel, Adana Demirspor'la anlaşırken, Recep Niyaz ise Denizlispor'la sözleşme imzaladı.