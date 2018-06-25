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Altınordu'da David Deniz imzaladı

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu geçen hafta prensipte anlaştığı Bandırmaspor'dan gurbetçi ön libero David Deniz Kılınç'la resmi sözleşme imzaladı.  İsviçre'de Le Mont ve FC Bavois, ülkemizde Elazığspor...

Altınordu'da David Deniz imzaladı

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu geçen hafta prensipte anlaştığı Bandırmaspor'dan gurbetçi ön libero David Deniz Kılınç'la resmi sözleşme imzaladı. 
İsviçre'de Le Mont ve FC Bavois, ülkemizde Elazığspor ve Bandırmaspor formalarını giyen 26 yaşındaki oyuncu 2 yıllık imza attı. İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan David Deniz, Bandırmaspor'da üç sezondur görev yaptığını, geçen sezonu 31 maç ve 10 gol ile tamamladığını hatırlatarak, "Altınordu, profesyonel yapılanmasıyla ve oyuncuya sağladığı gelişim fırsatı açısından benim için doğru tercih. Kariyerimi hedefleri olan ve oyuncuyu daha üst seviyeye taşıyan bir kulüpte devam edeceğim için mutluyum. Çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.
 Başkan vekili Barış Orhunbilge ise 26 yaşındaki David Deniz'in yüksek potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Savuma hattından ileriye doğru transferleri tamamlıyoruz. Deniz, misyonumuza uygun ve genç bir ağabey. Takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Hafta sonunu kadar tüm transferi tamamlayıp, Erzurum kampına tam kadro ile gideceğiz" diye konuştu. İzmir temsilcisi şimdiye kadar dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner ve Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı anlaşmış, iç transferde ise Berkay Samancı ve Murat Uçar'ın sözleşmelerini uzatmıştı.

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