Altınordu'da çifte sakatlık

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sol bekte görev alan iki oyuncunun art arda sakatlanması teknik ekibin elini daralttı. Gurbetçi savunmacı Kahraman'ın idmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı açıklanırken, altyapıdan yetişen Ali Mert'in de yine antrenmanda ayak bileğine isabet eden top nedeniyle sakatlandığı belirtildi. Ali Mert'in 10 gün dinleneceği kaydedildi.

Kırmızı-lacivertlilerde savunmanın solunda Ufuk Budak görev alacak. Yeni transferlerden Ufuk, geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında ilk kez görev almıştı. teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Ufuk dışında bu bölgede alternatifi bulunmuyor.