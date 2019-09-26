Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Altınordu'da çifte sakatlık
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sol bekte görev alan iki oyuncunun art arda sakatlanması teknik ekibin elini daralttı. Gurbetçi savunmacı Kahraman'ın idmanda ayak bileğine aldığı darbe...
SPOR 26.09.2019, 12:17
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sol bekte görev alan iki oyuncunun art arda sakatlanması teknik ekibin elini daralttı. Gurbetçi savunmacı Kahraman'ın idmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı açıklanırken, altyapıdan yetişen Ali Mert'in de yine antrenmanda ayak bileğine isabet eden top nedeniyle sakatlandığı belirtildi. Ali Mert'in 10 gün dinleneceği kaydedildi.
Kırmızı-lacivertlilerde savunmanın solunda Ufuk Budak görev alacak. Yeni transferlerden Ufuk, geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında ilk kez görev almıştı. teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Ufuk dışında bu bölgede alternatifi bulunmuyor.
Kırmızı-lacivertlilerde savunmanın solunda Ufuk Budak görev alacak. Yeni transferlerden Ufuk, geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında ilk kez görev almıştı. teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Ufuk dışında bu bölgede alternatifi bulunmuyor.
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2