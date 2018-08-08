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Altınordu'da Çağlar Söyüncü heyecanı

Onur ATIŞ / İZMİR, () Altyapısında yetiştirip dev kulüplere uğurladığı Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı gibi isimlerle sükse yapan Altınordu, yine bünyesinden çıkan A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den dev bir gelir elde...

Altınordu'da Çağlar Söyüncü heyecanı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Altyapısında yetiştirip dev kulüplere uğurladığı Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı gibi isimlerle sükse yapan Altınordu, yine bünyesinden çıkan A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den dev bir gelir elde etmek üzere.
Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip 2016-17 sezonunda 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Freiburg'a sattığı Çağlar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile imza aşamasına geldi. Adı daha önce Arsenal ile de anılan İzmirli futbolcunun 25 milyon pound bonservis karşılığında Leicester'a imza atacağı iddia edildi. Freiburg'la sözleşmesi gereği Çağlar'ın bonservisinden yüzde 25 pay alacak Altınordu, transfer gerçekleşirse 6.2 milyon pound, yani günlük kurla 42.5 milyon TL'yi kasaya koyacak.
Yine altyapısından yetiştirdiği Cengiz Ünder'in Başakşehir'den Roma'ya transferinde yüzde 25 pay alan Altınordu, 5.3 milyon Euro kazanmıştı. Çağlar transferinde de rekor bir payın sahibi olacak Şeytan, Fenerbahçe'ye sattığı Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'de de aynı politikayı izledi. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservisle gönderdiği iki futbolcunun başka kulübe transferinde yine yüzde 25 pay alabilecek. Dünya kulüpleriyle yarışan altyapı atılımıyla genç futbolcularından adeta maden bulan kırmızı-lacivertli ekip, kalecisi Erce Kardeşler'i de Belçika'nın köklü kulüplerinden Standard Liege'e 1.5 milyon euro bonservisle satmak üzere. 

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