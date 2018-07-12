Altınordu'da büyük değişim

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de geçen sezon averajla Play-Off'u kaçıran Altınordu'nun kadrosunda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşandı. Bu yıl ilk kez, "Şampiyonluk" kelimesini telaffuz eden İzmir ekibi, en önemli gol silahlarını kaybederken, yeni transferlerin gidenlerin yerini doldurup doldurmayacağı merak konusu oldu. Altınordu'da geçen sezon toplam 46 gol atan 4 futbolcudan Mirkan Suudi Arabistan ekibi Ohod Al-Medina, Barış Fenerbahçe, Erdoğan Sivasspor'la anlaşırken, Kerim Avcı satış listesine kondu.

Kaleci Berke Fenerbahçe'ye, Deniz Denizlispor'a, Serkan Ümraniyespor'a, Uğur Giresunspor'a, Rıdvan Uşakspor'a gitti.

Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Erce ise prensipte anlaştığı Belçika ekibi Standard Liege'e imza atmaya hazırlanıyor. Erce ve Kerim Avcı'nın da ayrılmasıyla Altınordu, geçen sezonki as kadrosundan 10 isimle vedalaşmış olacak. Altyapıdan yetişen gençlerden Enis ve Yusuf Yalçın tecrübe kazanmaları için pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanırken, gözden çıkarılan Seydi, Berk Erel, Onur Demir ve Hamit Kulya da satış listesine kondu. Berke ve Barış'ın Fenerbahçe'ye transferinden kasasını dolduran İzmir temsilcisi, dış transferde ise şimdiye kadar 7 takviye yaptı.

MUHAMMED İMZAYA GELİYOR

ALTINORDU haziran ayında önce anlaşıp daha sonra kararsız kalması nedeniyle transferinden vazgeçtiği gurbetçi 10 numara Muhammed Mert'in işini bitirdi. İzmir ekibi Hollanda temsilcisi Den Bosch'la bonservis konusunda anlaşırken, yarın sağlık kontrolünden geçecek Muhammed sözleşme imzalayıp Erzurum kampına katılacak. Gazişehir'den stoper Sinan, Denizlispor'dan orta saha Atakan, Manisaspor'dan stoper Mehmet Enes, Bandırmaspor'dan ön libero David, Viktoria Köln'den forvet Kemal Rüzgar, Atlantas'tan sol kanat Anıl Koç ve Karşıyaka'dan kaleci Erhan'la anlaşan Şeytan, 8'inci takviyeyi Muhammed'le yapacak.

KAYSERİSPOR'A BOYUN EĞDİ

ALTINORDU, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Kayserispor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle rakibine 3-2 mağlup oldu. İzmir ekibi 21. dakikada Alican'ın penaltı golüyle öne geçip, 33. dakikada Fatih'le skoru 2-0'a getirirken, Kayserispor 70. ve 90. dakikalarda Umut Bulut'un golleriyle skora denge getirip, 88. dakikada Şamil Cinaz'la galibiyete uzandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbolcularının performansından memnun kaldığını, skoru önemsemediklerini dile getirerek, "Ağır idman temposu ve 16 kişilik kadroyla iyi mücadele ettik. Yapılacak transferlerle daha iyi olacağız" dedi.