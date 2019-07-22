Altınordu'da Berkay korkuttu

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da ön libero Berkay Samancı'nın sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Erzurum kampında geçen perşembe günü Akhisarspor'la oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Berkay, sakatlanarak 60'ıncı dakikada oyundan çıktı. Kasığında zorlanma tespit edilen deneyimli futbolcunun 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Takımın en tecrübeli futbolcularından biri olan Berkay'ın sakatlığının ciddi olmaması teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu rahatlattı. Kırmızı-lacivertlilerde Erzurum kampı öncesi İzmir'de yapılan çalışmalarda stoper Enes de sakatlanmıştı.