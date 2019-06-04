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Altınordu'da Berkay kalacak 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen ön libero Berkay Samancı'nın yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun...

Altınordu'da Berkay kalacak 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen ön libero Berkay Samancı'nın yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.
İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun Altınordu'da mutlu olduğu, yönetimin de Berkay'ı kadroda tutma kararı aldığı bildirildi. Yönetimin Berkay'ı ilk etapta ağabeylik yapması için altyapı oyuncularının forma giydiği pilot takım Niğde Anadolu FK'ya göndermeyi düşündüğü ancak Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla bu fikirden vazgeçtiği belirtildi. İlk olarak 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Altınordu forması giyen Berkay, 2017-18'in devre arasında döndüğü İzmir temsilcisinde geçen sezon ligde 28 müsabadaka görev alıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Berkay, kariyerindeki 4 golü de Altınordu formasıyla kaydetti.

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