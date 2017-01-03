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Altınordu'da Berk gün sayıyor

ALTINORDU'da sezon başında Hollanda kampında sol diz çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Berk Erel, formasına kavuşacağı günü iple çekiyor. Geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 1 aydır fizyoterapist eşliğinde çalışan 20 yaşındaki...

Altınordu'da Berk gün sayıyor
ALTINORDU'da sezon başında Hollanda kampında sol diz çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Berk Erel, formasına kavuşacağı günü iple çekiyor. Geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 1 aydır fizyoterapist eşliğinde çalışan 20 yaşındaki futbolcu, Antalya kampında güç toplamaya devam ediyor.
Tedavisinin 4.5 aydır sürdüğünü ve 1 ay sonra takımla çalışmalara başlayacağını dile getiren Berk, "Tedavi sürecim çok iyi geçti. Bu dönemi en iyi şekilde atlatıp, daha kuvvetli döneceğim. Günde 4 saat çalışıyorum. Her şeyi yapabileceğimi biliyorum" ifadesini kullandı.
Sakatlık anını anlatan genç futbolcu, "O an çok korkmuştum. Yerden kalkamadım. Kendimi çaresiz hissettim. Hayallerimi erteleme düşüncesi, çektiğim acıdan daha ağır oldu. Sezona iyi başlayacaktım ancak talihsiz bir sakalık yaşadım. Tedavim için Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a, ameliyatımı gerçekleştiren Dr. Bülent Zeren'e ve Fizyoterapistimiz Kazım Bayram'a teşekkür ediyorum" dedi.
A takıma alınan gençlerle altyapıda aynı takımda oynadığını hatırlatan Berk, "Hayalimiz A takıma çıkmaktı. Şimdi bu fırsat elimize geçti. Başarılı olacağız" diye konuştu.

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