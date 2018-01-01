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Altınordu'da başka giden yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarı bitmeden gençlerden stoper Yusuf Yalçın ve orta saha oyuncusu Berk'in kiralanmasına karar veren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kadroda yeni bir eleme yapmama...

Altınordu'da başka giden yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarı bitmeden gençlerden stoper Yusuf Yalçın ve orta saha oyuncusu Berk'in kiralanmasına karar veren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kadroda yeni bir eleme yapmama kararı aldı. Sezonun ilk devresinde bazı futbolcuların performansları beklentilerin altında kalmasına rağmen Eroğlu'nun alternatifli bir kadroya sahip olmaması nedeniyle kimseyi göndermeyeceği öğrenildi. Kadrosunu koruyacak İzmir ekibi diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gazişehir Gaziantep'ten eski orta saha oyuncusu Okan, Göztepe'den stoper Emre Can ve Osmanlıspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'la temaslarını sürdüren Altınordu, ara transfer döneminde 4 takviye yapacak. Antalya Belek'te yarın kampa girecek Şeytan, 3 Ocak Çarşamba günü Sancaktepe Belediyespor'la, 6 Ocak Cumartesi günü Bursaspor'la iki hazırlık maçı oynayacak. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Alican ve Kerim Alıcı'nın tedavileri sürüyor.

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