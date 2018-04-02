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Altınordu'da Barış seferberliği

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalmasına rağmen ilk 2 umudunu koruyan Altınordu'da sağ kanat Barış'ın iyileşmesi için seferberlik ilan edildi. Ümit Mili Takım...

Altınordu'da Barış seferberliği

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalmasına rağmen ilk 2 umudunu koruyan Altınordu'da sağ kanat Barış'ın iyileşmesi için seferberlik ilan edildi. Ümit Mili Takım kampında kasağından sakatlanmasının ardından Giresun deplasmanında riske edilmeyen genç futbolcuya yoğun tedavi uygulanıyor. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 9 golü bulunan Barış'ın hafta sonu İzmir'de oynanacak kritik Ümraniyespor maçında forma giymesi bekleniyor. Bu hafta Barış'ın yokluğunda şans bulan Enis beklenen performansı sergileyemedi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, maçın 64'üncü dakikasında Enis'i oyundan çıkardı. Öte yandan adalesinden sakatlanan Kerim Avcı'nın durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.

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