Altınordu'da Barış kalacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da geçen sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan sağ kanat Barış Alıcı'nın istenilen bonservis rakamının verilmemesi halinde kadroda kalacağı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in uzun süredir takip ettiği genç futbolcu için Şeytan'a 1 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği ancak Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın bu teklifi düşük bularak geri çevirdiği belirtildi. Kırmızı-lacivertliler, Barış'ın bonservisini 3 milyon Euro olarak belirlemişti. İzmir kulübünde 2015'te profesyonel olan 20 yaşındaki forvet son 2 sezonda 1'inci Lig'de toplam 53 maçta forma giydi. İlk yılında 3 kez rakip fileleri sarsan Barış, geçen sezon 10 gol, 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Son olarak U20 Milli Takımı'nda forma giyen yetenekli futbolcuyu geçen sezon Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Göztepe de takip ediyordu. Yurtdışından da izlenen Barış'la son olarak Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin Barış için teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.