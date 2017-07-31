Altınordu'da Alim ayrılıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kadroda kalıp kalmayacağı belirsiz olan sol kanat Alim Harlak, ayrılıyor. Genç futbolcunun 2'nci Lig ekibi Sarıyer'e gideceği öğrenilirken, kırmızı lacivertlilerin sözleşmeye futbolcunun başka bir kulübe satışından yüzde 30 pay alma maddesi koyduracağı bildirildi.Geçen sezon 3'üncü Lig'de Karacabey Birlikspor'da kiralık oynayan Alim, 14 gol atarak dikkat çekti. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla kadrodan elenip kulüp araması bildirilen 21 yaşındaki futbolcu, Fethiyespor'la anlaşamayınca takıma döndü.Erzurum ve Afyonkarahisar kamp kadrolarına dahil edilen Alim, hazırlık döneminde de Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giremedi. Eroğlu, kanatlarda görev alan yeni transfer Murat Uçar'ın yanı sıra Erdoğan, Barış, Enis, Caner gibi oyuncuları takım için yeterli gördü.Bu arada bonservis ücreti 150 bin TL olarak belirlenen Ozan Sol, Şanlıurfaspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı. Güneydoğu ekibi, Altınordu yönetimine henüz bir teklifte bulunmazken,İzmir temsilcisi bonservis konusunda indirim yapmama kararı aldı. Öte yandan gençlerden Cihat'ın, Pazarspor'a kiralanacağı öğrenildi.

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