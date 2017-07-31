Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de

Altınordu'da Alim ayrılıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kadroda kalıp kalmayacağı belirsiz olan sol kanat Alim Harlak, ayrılıyor. Genç futbolcunun 2'nci Lig ekibi Sarıyer'e gideceği öğrenilirken, kırmızı lacivertlilerin sözleşmeye futbolcunun başka...

Altınordu'da Alim ayrılıyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kadroda kalıp kalmayacağı belirsiz olan sol kanat Alim Harlak, ayrılıyor. Genç futbolcunun 2'nci Lig ekibi Sarıyer'e gideceği öğrenilirken, kırmızı lacivertlilerin sözleşmeye futbolcunun başka bir kulübe satışından yüzde 30 pay alma maddesi koyduracağı bildirildi.
Geçen sezon 3'üncü Lig'de Karacabey Birlikspor'da kiralık oynayan Alim, 14 gol atarak dikkat çekti. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla kadrodan elenip kulüp araması bildirilen 21 yaşındaki futbolcu, Fethiyespor'la anlaşamayınca takıma döndü.
Erzurum ve Afyonkarahisar kamp kadrolarına dahil edilen Alim, hazırlık döneminde de Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giremedi. Eroğlu, kanatlarda görev alan yeni transfer Murat Uçar'ın yanı sıra Erdoğan, Barış, Enis, Caner gibi oyuncuları takım için yeterli gördü.
Bu arada bonservis ücreti 150 bin TL olarak belirlenen Ozan Sol, Şanlıurfaspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı. Güneydoğu ekibi, Altınordu yönetimine henüz bir teklifte bulunmazken,
İzmir temsilcisi bonservis konusunda indirim yapmama kararı aldı. Öte yandan gençlerden Cihat'ın, Pazarspor'a kiralanacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314