Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Altınordu'da Alican sınıfı geçti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da Altyapı patentli forvet arkası Alican Özfesli, ilk 3 haftadaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı. İlk hafta Elazığspor deplasmanında 84 dakika sahada kalarak 2-0 galibiyette takımına katkı...

Altınordu'da Alican sınıfı geçti
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da Altyapı patentli forvet arkası Alican Özfesli, ilk 3 haftadaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.
İlk hafta Elazığspor deplasmanında 84 dakika sahada kalarak 2-0 galibiyette takımına katkı sağlayan Alican, ikinci hafta İzmir'de 1-1 sona eren Ankaragücü maçında 90 dakika görev alıp rakip fileleri sarstı. 20 yaşındaki oyuncu son olarak 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Balıkesir deplasmanında yine 90 dakika oynadı.
Forvet arkası pozisyonu için geçen sezon Gazişehir Gaziantep'ten kiraladığı Okan Derici ve Sivasspor'dan eski oyuncusu Kerim Avcı ile ilgilenen Altınordu, 2 ismi de henüz transfer edemeyince çareyi Alican'da buldu. Ümit Milli Takım kampında yer alan Alican'ın iyi bir performans sergilediğini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Biz Alican'a en başından beri güveniyorduk. O da bizi haklı çıkardı. Zamanla daha da iyi olacağına eminiz" diye konuştu. Bu arada A takım, U19 takımı ile oynadığı idman maçını 4-3 kaybetti.
BAYRAMLAŞMA YAPLID
Altınordu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nı birlikte kutladı. Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, A takım ve U19, U17 ilee U15 takımlarının oyuncuları, teknik heyet ve idari kadroları katıldı. U15 oyuncuları Ahmet Öztürk ve Berkant Gündem törendeki herkese çikolata ikram etti. Bayramlaşmanın ardından Atatürk posteri ile Türk ve Altınordu bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çekildi.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314