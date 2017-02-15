Altınordu'da Alican formaya yakın

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Adana Demirspor'u yenerek 2'de 2 yapmak isteyen Altınordu'da orta sahanın genç ismi Alican Özfesli' formaya yakın.

Eksikler nedeniyle orta alanda alternatif arayışına giren teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, altyapı patentli Alican'ı ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Bandırma deplasmanında ikinci yarıda forma giyen yeni transfer Beykan'ın tam anlamıyla hazır olmaması nedeniyle yine yedek soyunacağı belirtildi. En son evinde 27 Kasım'da Balıkesirspor'u 1-0 yenen Altınordu, daha sonra İzmir'de Manisaspor ve Ümraniyespor'la berabere kalıp Göztepe'ye mağlup oldu.

Kırmızı lacivertli ekipte Bandırmaspor deplasmanında orta sahanın önemli isimlerinden Serkan cezalı duruma düşerken, UEFA Gençlik Ligi'ndeki Atletico Madrid maçında sakatlanan Oğulcan'ın tedavisinin sürdüğü, sağ üst adalesinde kanama tespit edilen genç futbolcunun forma giymesinin zor olduğu belirtildi. FOTOĞRAFLI