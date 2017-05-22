Altınordu'da 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna Hollandalı Graper getirildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yabancı futbolculara kapılarını kapatırken, geçen hafta 'Elit performans direktörü' olarak 6-19 yaş arasındaki tüm takımların sorumluluğuna getirilen Hollandalı Ed Graper, kırmızı lacivertlilerde son 4 yılda altyapıda görev alan üçüncü yabancı teknik adam oldu.Altınordu'da daha önce 2013 yılı ocak ayında İngiliz John Bilton altyapının başına getirilirken aynı yılın aralık ayında kaleci akademi direktörü olarak Rumen Ilie Datcu ile anlaşma sağlandı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, John Bilton'ı göreve getirdiklerinde, "Avrupalılar'dan en önemli eksiğimiz, plan, program, sistemli çalışma, kanıta ve kayıta dayılı gelişim" açıklamasını yaptı.Özkan, Ed Graper'in işbaşı yapmasıyla Altınordu'da beyin merkezli eğitimin başlayacağını belirterek, şöyle dedi:"Önce beyinleri değiştirmeye başlayacağız. Antrenör eğitimi bunun önemli bir parçasını oluşturacak. Alanında uzman olan Graper ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'de ne yazık ki profesyonel takım ve altyapı antrenörlüğü henüz tam anlamıyla ayrılmadı. Altyapı antrenörlüğü farklı bir uzmanlık gerektiriyor. Kulübün misyonu; Bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek."Diğer kulüplerin altyapılarında yabancı futbolcu oynatılmasına takımını siyah formayla sahaya çıkararak tepki gösteren Başkan Özkan, teknik adam tercihine ise farklı yaklaştı.MASA TENİSİNDE KUPAAltınordu, Mardin'de düzenlenen Erkekler Masa Tenisi 2'nci Ligi son etabında şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldi. Artuklu Yeni Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalar sonunda Altınordu takımıyla birlikte ikinci olan Yakın Doğu Üniversitesi ile üçüncü sırayı alan BEMTED bir üst lige çıkan ekipler oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkan Vekili Fatih Karaca, TMTF Genel Sekreteri Mahir Irmak, TMTF Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Soyak ve Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin verdi.U14'TE ZAFER ALTINORDU'NUNAltınordu'nun, 2'si yabancı 15 takımın katılımıyla düzenlediği U14 Turnuvası'nda kupa, ev sahibi kırmızı lacivertlilerin oldu. Altınordu'da, 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 26 gol atıp, kalesinde gol görmedi. Yarı finalde Trabzonspor'u 1-0'lık skorla eleyen Altınordu, finalde eşleştiği Göztepe'yi; Murat (2), Ravil, Ufuk, Emre ve Sarper'in golleriyle 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada, "En iyi oyuncu" ödülünü Altınordu'dan Emre Çeltik alırken, "En iyi kaleci" ödülü Trabzonspor'dan Kaan Moradaoğlu'na verildi.

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