Altınordu'da 3 puana 2 fire

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de 38'inci dakikasında 10 kişi kaldığı İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek Play-Off yarışına tutunan Altınordu'da 2 önemli oyuncunun cezalı duruma düşmesi keyifleri kaçırdı.

İzmir ekibinde direkt kırmızı kart gören sol bek Yusuf ve sarı kart cezalısı durumuna düşen sağ kanat Sefa, cuma günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek. İlk 6 adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Uzun süre 10 kişi oynadık ancak istediklerimizi sahaya yansıttık. Futbolcularımı galibiyet nedeniyle kutluyorum" diye konuştu.

Kırmızı-lacivertliler bu galibiyetle deplasmandaki kötü gidişini de durdurdu. İstanbulspor karşılaşması öncesi dış sahada çıktığı son 2 maçta Denizlispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Altınordu, İstanbul'da kazanarak bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ligde 6'ncı sırada yer alan 42 puanlı Gazişehir Gaziantep'in ardından averajla 7'nci basamakta yer bulan İzmir ekibi kalan haftalarda sırasıyla Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor (D), Ümraniyespor, Afjet Afyonspor (D), Altay, Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

Ayrıca Altınordu bu sezon ilk kez Play-Off oynamak istiyor.

