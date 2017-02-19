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Altınordu'da 3 puan sevinci

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u evinde Beykan'ın 90+2'nci dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek ilk 6 iddiasını sürdüren Altınordu, bu sezon 4'üncü kez uzatmalarda rakip fileleri sarsmayı başardı. Ligin ilk haftasında iç sahada...

Altınordu'da 3 puan sevinci
TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u evinde Beykan'ın 90+2'nci dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek ilk 6 iddiasını sürdüren Altınordu, bu sezon 4'üncü kez uzatmalarda rakip fileleri sarsmayı başardı.
Ligin ilk haftasında iç sahada 2-2 biten Giresunspor maçında Sertaç'ın 90+3'te attığı golle yenilgiden kurtulan Altınordu, 3'üncü haftada yine İzmir'de Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldığı randevuda 90+2'de Üstün'le 1 puanı kaptı. Kırmızı lacivertli ekip 12'nci haftada konuk ettiği Balıkesirspor'u Göksu'nun 90+1'deki penaltısıyla 1-0 yendi. Altınordu, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle gollerle hanesine 8 puan yazdırdı.
Bu arada ara transferde kadroya dahil edilen 3 futbolcu, son 2 haftada attıkları gollerle İzmir ekibine 6 puan kazandırdı. Forvet Hasan Kabze geçen hafta Bandırmaspor filelerini 2 kez sarsıp 3 puanın mimarı olurken, dün Adana Demirspor ağlarını havalandıran Okan ve Beykan kırmızı lacivertli forma altında golle tanıştı. Transferin son gününde Bursaspor'la masaya oturup anlaşma sağlayamayan ve Altınordu ile el sıkışan Beykan, galibiyeti kendisini takıma kabul eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na armağan etti. Eroğlu, "Ben üst üste 3 maç kaybettiğimizde de ekibime inanıyordum. Hedefimiz ilk 6" dedi.

     

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