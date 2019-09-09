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Altınordu'da 10 numara seferberliği

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu'da, sakatlıkları süren ofansif orta saha oyuncuları Okan Derici ve Muhammed Mert için seferberlik ilan edildi....

SPOR 09.09.2019, 14:04
Altınordu'da 10 numara seferberliği

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu'da, sakatlıkları süren ofansif orta saha oyuncuları Okan Derici ve Muhammed Mert için seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağlık kurulundan 2 oyuncunun da Eskişehirspor sınavına yetiştirilmesini istedi. Okan ve Muhammed'in takımın orta sahasında yaratıcı oyuncu görevlerini üstlendiğini belirten Eroğlu, "Geride kalan 3 haftada Okan'dan 2, Muhammed'den ise 1 maç faydalanamadık. İki isim sistemimizin en kilit futbolcuları. Umarım tedavileri sorunsuz gider ve oyuncularımızı sahaya süreriz. Eğer futbolcularımızın oynaması risk teşkil edecekse buna girmeyiz. Diğer sistemimizle Eskişehirspor maçına çıkarız" dedi.

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