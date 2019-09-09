Altınordu'da 10 numara seferberliği
Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu'da, sakatlıkları süren ofansif orta saha oyuncuları Okan Derici ve Muhammed Mert için seferberlik ilan edildi....
Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu'da, sakatlıkları süren ofansif orta saha oyuncuları Okan Derici ve Muhammed Mert için seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağlık kurulundan 2 oyuncunun da Eskişehirspor sınavına yetiştirilmesini istedi. Okan ve Muhammed'in takımın orta sahasında yaratıcı oyuncu görevlerini üstlendiğini belirten Eroğlu, "Geride kalan 3 haftada Okan'dan 2, Muhammed'den ise 1 maç faydalanamadık. İki isim sistemimizin en kilit futbolcuları. Umarım tedavileri sorunsuz gider ve oyuncularımızı sahaya süreriz. Eğer futbolcularımızın oynaması risk teşkil edecekse buna girmeyiz. Diğer sistemimizle Eskişehirspor maçına çıkarız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0