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Altınordu, cimnastikçi 'Muhteşem Süleyman'ı bünyesine kattı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- İZMİR'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, ülkemizi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil ederek Cumhuriyet tarihinin olimpiyatlara katılan ilk cimnastikçisi unvanını elde eden Ferhat Arıcan'ı bünyesine...

Altınordu, cimnastikçi 'Muhteşem Süleyman'ı bünyesine kattı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- İZMİR'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, ülkemizi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil ederek Cumhuriyet tarihinin olimpiyatlara katılan ilk cimnastikçisi unvanını elde eden Ferhat Arıcan'ı bünyesine dahil etti.
Dünya cimnastik literatürüne kendi adıyla anılan 3 farklı hareket kazandıran, uluslararası yarışmalarda rakiplerinin, "Muhteşem Süleyman" adıyla çağırdığı Ferhat Arıcan, kırmızı lacivertli kulüpte hem sporcu hem de eğitmen olarak çalışacak. 23 yaşındaki Ferhat, Renaisance Hotel'de düzenlenen basın toplantısında 13 yıldır bünyesinde yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür ederek, "İnşallah dünya, Avrupa şampiyonaları ve olimpiyatlarda önce Türkiye'nin, daha sonra Altınordu'nun adını duyurarak yeni başarılara imza atacağız" dedi.
Son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, "Çocuklarımız geleceğimiz" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederken şunları söyledi:
"Futbol dışındaki branşlara sıcak bakmıyordum ancak yurtdışı gezilerimde cimnastiğin önemi gördüm. Bir süredir cimnastik eğitimi alan altyapıdaki futbolcularımız sıçramayı ve yere dengeli düşmeyi öğrendi. Cimnastik sporun temeli. Bu yüzden antrenörümüz Coşkun Boncuk ile cimnastik şubesini faaliyete geçirdik. 4-10 yaş arası 87 sporcumuz var. Yeşilyurt Tesisleri'nde cimnastik salonu açtık. Ferhat Arıcan'ın başarılarını görünce bu değere sahip çıkmamız gerektiğini düşündük."
Toplantıya Altınordu Derneği Başkanı Salih Mertan, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhunbilge, minik cimnastikçiler ve futbolcular katıldı.

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