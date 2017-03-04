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Altınordu Çağlar'dan ilk bonusu hak etti

ALTINORDU, sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Freiburg'a transfer olan 20 yaşınadaki stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesine eklettiği bonuslardan ilkini alma hakkı kazandı. Çağlar'ın, Bundesliga'da 19, DFB...

Altınordu Çağlar'dan ilk bonusu hak etti
ALTINORDU, sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Freiburg'a transfer olan 20 yaşınadaki stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesine eklettiği bonuslardan ilkini alma hakkı kazandı.
Çağlar'ın, Bundesliga'da 19, DFB Kupası'nda 1 olmak üzere 20 maçta görev almasıyla birlikte Altınordu, sezon sonunda Freiburg'dan 150 bin Euro alma hakkını elde etti.
Ligde 9'uncu sırada yer alan Freiburg kümede kalırsa Altınordu, 500 bin Euro daha kasasına koyacak.
İsmi son dönemde Manchester City, Manchester United, Leicester City, Roma, Zenit gibi kulüplerle anılan Çağlar, geçtiğimiz günlerde Freiburg'da mutlu olduğunu ve kulübünden ayrılmak istemediğini dile getirdi. Freiburg yönetimi de 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Çağlar'ı sezon sonunda satmayacaklarını açıkladı. Altınordu, milli futbolcunun başka bir kulübe transferinden yüzde 25 pay alacak. Alman kulübünün Çağlar'ı olumsuz etkilemesi nedeniyle transfer haberlerinden rahatsız olduğu bildirildi.

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