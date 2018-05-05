Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

BŞB Erzurumspor, play-off'ta

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (x), Mustafa Sönmez (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xx), Uğur (x), Hasan (xx), Yusuf (x), Barış (x) (Dk. 77 Oğulcan x), Berkay (xx), Deniz (x) (Dk. 68 Alican x), Kerim Avcı (xx), Erdoğan (xx), Mirkan (x) (Dk. 80 Fatih x)

BŞB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx) - Tolga (xxx), Acka (xx), Lokman (xxx), Hakan Arslan (xxx), Burhan (xx) (Dk. 88 Bekamenga), Scuk (xx), Metin (xx), Taylan (xxx), Erhan (xx) (Dk. 59 Savage x), Mert Nobre (xxx) (Dk. 84 Abdulkadir )

GOLLER: Dk. 83 Kerim Avcı (Altınordu) - Dk. 55 Mert Nobre (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Murat, Erdoğan, Kerim Avcı, Alican, Berkay (Altınordu) - Mert Nobre, Acka, Burhan, Hakan Arslan (BB Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig’de play-off vizesi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un oldu. Altınordu’ya konuk olan Erzurumspor sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak sezonu ilk 6 içinde tamamladı. Lacivert beyazlılar Nobre ile öne geçerken, Kerim Avcı, Altınordu’ya beraberliği getirdi. Dadaşlar bu sonuçla istediğini elde etti, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

12'nci dakikada Mert Nobre ofsayt pozisyonda kafayı vurup topu fileleri gönderdi, hakem Bülent Yıldırım, yardımcısı Yusuf Bozdoğan’ın uyarısıyla ofsayt kararını verdi.

16'ncı dakikada Yusuf soldan sıfıra inip kale ağzına kesti, top herkesi geçip taç çizgisine doğru açıldı. Murat Uçar gelişine ortaladı, Mirkan yükselip kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Erdoğan kaleyi karşıdan gören pozisyonda çok sert vurdu, kaleci topa ancak iki hamlede kontrol edebildi.

43'üncü dakikada savunmadan seken topu bir anda önünde bulan Burhan Eşer uygun durumda vurdu ancak Hasan Hatipoğlu vücudunu siper edip kendini topun önüne attı ve golü önledi.

51'inci dakikada Erzurumspor kale sahasında müthiş bir karambol yaşandı, Erdoğan Yeşilyurt’un kafası savunmada kaldı.

55'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Hakan Arslan soldan ortaladı, Erhan Çelenk dokunamadı, Mert Nobre arkaya açılan topa bomboş durumda vurdu ve fileleri sarstı: 0-1.

72'nci dakikada Kerim Avcı göğsüyle topu önüne alıp iki kişiden kurtulduğu anda vurdu, top yan direğin dibinden auta çıktı.

83'üncü dakikada Altınordu beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Kerim Avcı kullandı ve topu yerden filelere gönderdi: 1-1.

86'ncı dakikada Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazda iki kişiyi kesip vurdu, sert giden topa Fatih Aktay dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

90+1'inci dakikada Kerim Avcı’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Uğur Arslan Kuru uygun durumda sert vurdu, top uzak direği sıyırıp auta gitti.

90+6'ncı dakikada Fatih Aktay kafayla indirdi, ceza sahasında müthiş bir karışıklık yaşandı, karamboldeki şut direğin dibinden kornere çıktı.

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