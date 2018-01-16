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Altınordu Burak'ın peşinde

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Elazığspor maçına odaklanan Altınordu, Sakaryaspor'da forma giyen stoper Burak Bekaroğlu'nu transfer etmek istiyor. Gençlerde 14 kez milli takım forması giyen 20 yaşındaki stopere Süper Lig...

Altınordu Burak'ın peşinde
TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Elazığspor maçına odaklanan Altınordu, Sakaryaspor'da forma giyen stoper Burak Bekaroğlu'nu transfer etmek istiyor. Gençlerde 14 kez milli takım forması giyen 20 yaşındaki stopere Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de talip oldu.
Sakaryaspor yönetimi genç savunmacı için Başakşehir'den 1 milyon TL isterken, Altınordu ise Sakaryaspor'a 500 bin TL ve iki oyuncusunu kiralık verme teklifinde bulundu. 2013'te Sakaryaspor'da profesyonel olan Burak, geçen sezon yeşil-siyahlı formayla TFF 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında 14 maçta görev alan defans oyuncusuyla Süper Lig'den Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.

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