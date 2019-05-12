Altınordu - Boluspor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Osman Gökhan Bilir (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) – Kerim (xxx), Hasan (xxx), Enes Sığırcı (xx), Yusuf (xx), Berkay (xx) (Dk. 60 Oğulcan xx), Alican (xx) (Dk. 71 Muhammed xx), Murat (xxx), Okan (xx), Anıl (xxx), Sefa (xxx) (Dk. 82 Deniz)

BOLUSPOR: Sabri (x) – Burak Asan (x) (Dk. 66 Batuhan x), Dimov (x), Ümit (x), Hayrullah (x), Burak Bekaroğlu (xx), İshak (xx), Akabueze (xx), Mustafa (x) (Dk. 88 Muhammed), Mutlu (x) (Dk. 54 Sebaihi x), Özgür Can (x)

GOLLER: Dk. 2 Hayrullah (K.K), Dk. 15 Anıl, Dk. 33 Murat (Altınordu)

SPOR Toto 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, 33. hafta mücadelesinde konuk ettiği iddiasız Boluspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. İzmir ekibi bu sonuçla bitime 1 hafta kala 57 puana ulaşıp bir basamak yükselerek 5. sıraya yerleşti. Boluspor ise 46 puanla 9. sırada kaldı. Konuk ekipten Hayrullah, 2. dakikada kendi filelerini sarstı. Altınordu’nun diğer gollerini 15. dakikada Anıl, 33. dakikada Murat kaydetti.

2. dakikada Altınordu golü buldu. Soldan Anıl’ın kale önüne ortasında Boluspor savunmasında Hayrullah ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.

15. dakikada ev sahibi ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Kerim’in sert şutunda uzak kale direğinden dönen topu iyi takip eden Anıl, altı pasta yaptığı vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

33. dakikada Sefa’nın ara pasında topla buluşup ceza sahasına giren Murat, karşı karşıya pozisyonda kaleci Sabri’yi avladı: 3-0. İlk yarı Altınordu’nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Boluspor atağında sağdan gelen ortada arka direkte bomboş pozisyonda Hayrullah kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

51. dakikada soldan Yusuf yerden kesti, kale önünde Sefa’nın topuğuyla yaptığı şık vuruşta top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Bolusporlu rakiplerinden sıyrılan Okan’ın ceza sahası dışından yerden şutunda top yan direkten döndü. Altınordu maçı 3-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)