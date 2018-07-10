Altınordu, Berke ve Barış'a veda etti

"Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferi hayırlı olsun"

İZMİR () - Altınordu Kulübü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı ve iki futbolcuya veda etti.

Altınordu Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin fotoğrafı bulunurken, "Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun" notu düşüldü.

Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferi konusunda oyuncular ve kulüp ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon 31 maça çıkan Barış Alıcı, 10 gol attı ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç file bekçisi Berke Özer ise takımının formasını 7 maçta terletti.

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