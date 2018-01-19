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Altınordu Berkay'ı kadrosuna kattı

İZMİR, () TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Grandmedical Manisaspor'dan ayrılan ön libero Berkay Samancı'yı kadrosuna katarak 2'nci transferini gerçekleştirdi. Daha önce 2014-15 ve 2015-16'da İzmir ekibinde...

Altınordu Berkay'ı kadrosuna kattı

İZMİR, ()

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Grandmedical Manisaspor'dan ayrılan ön libero Berkay Samancı'yı kadrosuna katarak 2'nci transferini gerçekleştirdi.
Daha önce 2014-15 ve 2015-16'da İzmir ekibinde görev alan Berkay, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Altınordu'ya dönmenin sevincini yaşadığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Çok huzurlu ve mutluyum. Bu ortamı özlemişim. Play-Off potasına yakınız. İkinci yarıda zorlu bir süreç görmüyorum. Seri galibiyetlerle sezon sonunda hedefimize varmak amacındayız. Süper Lig neden olmasın" şeklinde konuştu.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Berkay Samancı gibi oyun karakteri yüksek bir futbolcunun takıma katılmasının önemine dikkat çekerek, "Yapımızı çok iyi bilmesi, kadromuzdaki gençleri yakından tanıyor olması, sahada tüm performansını ortaya koyması, oyun görüşü, çevresine her zaman pozitif enerji vermesi bize sezon boyunca çok katkı sağlayacaktır. Zorlu bir lig oynuyoruz. Bu nedenle takımımızda Berkay gibi bir oyuncunun varlığı önemli" dedi. 
Öte yandan Altınordu, Berkay'dan önce Samsunspor'dan stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaşma sağlamıştı.

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