Altınordu Başkanı Özkan'dan sezon başında 'gidin' şimdi övgü

SEZON başında takımının sergilediği futbola sinirlenerek transfer ettikleri futbolcularına, "Devre arasında hepiniz gidin" diyerek çıkışan 1'inci Ligi ekibi Altınordu'nun Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezonun bitimine 1 hafta kala ise play off umudunu koruyan takımına övgüler yağdırdı.

Altyapı sisteminin doğru işlediğine dair işaretler görmek için devre arasında 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp U19 takımının büyük çoğunluğunu A takıma aldıklarını belirten Başkan Özkan, şöyle dedi:

"Kimsenin cesaret edemeyeceği bir yola girdik. Pek çok kişi takımın küme düşeceğini söylüyordu. Eğittiğimiz, barındırdığımız ve gözümüz gibi baktığımız evlatlarımız için sabretmemiz gerektiğini gördük. Demek ki 10 yıllık emeğimiz boşa geçmemiş. Tüm teknik kadromuzu ve sporcularımızı candan kutluyorum."

Altyapı patentli gençlerle takviye edilen kadronun 2'nci yarıdaki ilk 9 maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak alışma döneminden geçtiğini, daha sonra ise son 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek hiç yenilmediğini hatırlatan Seyit Mehmet Özkan, şöyle devam etti:

"Son olarak İstanbul'da aldığımız 2-1'lik Ümraniyespor galibiyeti ile play off'u zorlar konuma geldik. Kağıt üzerinde planlamamıza göre bizim için Süper Lig henüz erken. Yolumuz belli. Biz bu işi taşıma suyla yapmayacağız. Tıpkı Ajax gibi, Athletic Bilbao gibi, Altınordu Futbol Meslek Okulu'muzdan mezun ettiğimiz evlatlarımız ile yapacağız. Sağlıklıyız, inançlıyız, birlikteyiz, gelişim içindeyiz, hedeflerimizi biliyoruz, işimizin başındayız, işi iyi bilenlerle işbirliği yapıyoruz, kurumsallaşmak için çabalıyoruz, başarıyı hep birlikte paylaşacağız."

ALTAY'LA BUZLAR ERİDİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın pazar günü Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz ve Evkur Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek'i arayarak kutladığı, daha sonra ise yeniden 2'nci Lig'e çıkan Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nu tebrik ettiği bildirildi.

Görüşme sırasında Otyakmaz ve Gevrek'in Altınordu hakkında övgü dolu sözler kullandığı, son dönemde Seyit Mehmet Özkan'la ters düşen Altay Başkanı Ekmekçioğlu'nun ise önce şaşırdığı, daha sonra memnun olarak, "Bu nezaketinizi tüm arkadaşlarıma söyleyeceğim" dediği belirtildi.