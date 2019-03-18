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Altınordu Başkanı Özkan'a anlamlı ödül

İZMİR, () DÜNYA Fair-Play Konseyi (CIFP), Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı Fair-Play Hizmet ve Tanıtım kategorisinde Willi Daume Büyük Ödülü'ne layık gördü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Erdoğan Arıpınar,...

Altınordu Başkanı Özkan'a anlamlı ödül

İZMİR, ()

DÜNYA Fair-Play Konseyi (CIFP), Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı Fair-Play Hizmet ve Tanıtım kategorisinde Willi Daume Büyük Ödülü'ne layık gördü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Erdoğan Arıpınar, CIFP toplantısının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştiğini belirterek, "Özkan, Türk çocukları için çok önemli ve benzersiz işler yaptı. Altınordu'nun 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' şeklindeki sloganı ve bu slogan çerçevesinde yaptıkları ödülün kazanılmasında çok etkili oldu" diye konuştu. 
Uluslararası Fair-Play Konseyi (CIFB) Başkanı Jeno Kamuti, geçtiğimiz günlerde İzmirli TMOK Fair Play Komitesi Üyesi Avni Erboy'la birlikte İzmir'e gelerek Özkan ile tanışmış, Altınordu'nun tesislerini inceleyip yapılanları yerinde tespit etmişti. Özkan, ödülü Türk çocukları adına alacağını belirterek, "Bu ödül bizi hedeflerimize varma konusunda daha da hırslandıracaktır" ifadesini kullandı.
Özkan'a ödülü eylül ayında Budapeşte'nin 2019 Avrupa Spor Başkenti seçilmesi onuruna şehir sporlarını teşvik eden, "Urban Games" programı içinde düzenlenecek törende verilecek.

(FOTOĞRAFLI)

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