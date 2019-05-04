Altınordu başaracak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 90+1. dakikada Okan'ın golüyle 2-1 yenerek 3'te 3 yapan Altınordu, tarihinde ilk kez Play-Off'a kalmaya çok yaklaştı. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından toparlanarak yeniden çıkışa geçen İzmir ekibi ilk defa sezon bitmeden 54 puana ulaştı. 2014-15'te sezonu 54 puanla tamamlayan kırmızı-lacivertliler, 2015-16'da 44 puanda kalırken, son 2 sezonda 53 puan toplayıp Play-Off'u averajla kaçırmıştı. Adanaspor galibiyetiyle ilk 6 iddialarının daha da güçlendiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 haftada Boluspor ve Giresunspor engellerini aşıp bir ilke imza atacaklarını vurguladı.

"Play-Off’u çok istiyoruz ve hedefimize mutlaka ulaşacağız" diyen Hüseyin Eroğlu, "İlk kez sezon bitmeden 54 puana ulaştık. Üç maçta kazandığımız 9 puanla Play-Off potasına girdik. Son 2 maçı da kazanıp kulüp tarihimizdeki bir ilki yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Adanaspor'u tebrik eden Eroğlu, "Böyle maçlar başlangıçta kolay gibi görünse de rakip rahat olduğu için zaman geçtikçe direnç kazanıyor. İlk dakikada golü bulduktan sonra penaltıyı atabilsek her şey daha farklı olacaktı. Ancak durum 1-1’e gelince bizim için dezavantajlı bir durum ortaya çıktı. Uzatma dakikalarında da olsa kazanıp ilk 6 iddiamızı devam ettirdik" yorumu yaptı.

SONUNA KADAR PES ETMİYOR

ALTINORDU bu sezon 5. kez son anlarda attığı gollerle hanesine puanlar yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıda evinde oynadığı Birevim Elazığspor maçında 90+3. dakikada Sinan'ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İzmir ekibi yine ilk devrede konuk ettiği Afjet Afyonspor karşısında 90. dakikada Anıl'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarının ilk haftasında iç sahada oynanan Balıkesirspor Baltok müsabakasında 88. dakikada Okan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Altınordu, geçen haftaki Altay derbisinde 85. dakikada Atakan'la 2-1'lik zafere uzandı. İzmir temsilcisi dün de Adanaspor deplasmanında 90+1. dakikada Okan'la gülen taraf oldu.