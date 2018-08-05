Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 2-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 46'ncı Folkart Ege Kupası'nda Altınordu, Balıkesirspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanan üçüncülük maçının 21'inci dakikasında Altınordu 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Altınordu atağında Kemal'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed, düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.

27'nci dakikada Altınordu farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Balıkesirspor kalesine yüklenen Altınordu'da Murat Uçar, ceza alanına girdikten sonra attığı şutla skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde hem Altınordu hem de Balıkesirspor oyuncu değişiklikleri yaparken, 90+3'te Belleck skoru belirledi. Altınordu ve Balıkesirspor gelecek hafta TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek.