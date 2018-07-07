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Altınordu, Avcı ile yollarını ayırıyor

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona bu kategoride ilk kez şampiyonluk iddiasıyla başlayacak Altınordu'da Kerim Avcı şoku yaşanıyor. Geçen sezon ligde attığı 16 golle kırmızı lacivertli takımın skor yükünü çeken gurbetçi...

Altınordu, Avcı ile yollarını ayırıyor

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona bu kategoride ilk kez şampiyonluk iddiasıyla başlayacak Altınordu'da Kerim Avcı şoku yaşanıyor. Geçen sezon ligde attığı 16 golle kırmızı lacivertli takımın skor yükünü çeken gurbetçi orta saha oyuncusu, ücretine büyük oranda zam isteyince ipler koptu. İzmir temsilcisi, yolları ayırma kararı aldığı yıldızını satış listesine koydu. Altınordu, Kerim Avcı'yla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, "700 bin TL'lik yeni sezon sözleşme bedelinde artış isteyen, 100 bin TL'lik zammı kabul etmeyen Kerim Avcı, satış listesine konulmuştur" açıklamasını yaptı. 
İzmir ekibi ile Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce 2014-15 sezonunda da Erciyesspor'dan kiralık olarak Altınordu forması giyip geçen sezon başında yuvaya döndü. Ligde birçok takımdan teklif aldığı öğrenilen Kerim, sözleşmesindeki madde gereği kırmızı lacivertlilere 300 bin TL bonservis bedeli ödeyen kulüp çıkarsa serbest kalacak. Altınordu, geçen sezon kadrosunun bankoları arasında yer alıp sözleşmesi biten Erdoğan, Mirkan gibi isimleri de yeni sezon öncesi yüksek ücret teklif eden kulüplere kaptırmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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