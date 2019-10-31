Altınordu - Amed Sportif: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

TİRE, ()

STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Kürşad (xx), Ogün Kamacı (xx), Murat Erölmez (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Onur Taha (xx), Yusuf Yalçın (xxx), Kahraman (xxx), Ali Mert (xx), Egehan (xxx), Burak İnce (xx) (Dk. 67 Muzaffer xx), Okan (xxx), Ersel (xx), Anıl (xxx), Yasin Ozan (xxx) (Dk. 83 Fatih)

AMED SPORTİF: Erdi (x) - Abdullah (xx), Oğuz (x) (Dk. 88 Ahmet), Hasan (xx), Tolga (x), Yüksel (x) (Dk. 62 Burak xx), Onur Alkan (xx), Bünyamin (x), Ramazan (x) (Dk. 63 Muhlis x), Mansur (xx), Muhammet (x)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 66 Anıl, Dk. 33 Yasin Ozan (Altınordu), Dk. 68 Burak (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Anıl, Egehan (Altınordu)

TFF 1. Lig'de bu sezon düşme hattına gerileyerek taraftarını üzen Altınordu, Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Amed Sportif'i eleyerek moral buldu: 3-1.

Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-lacivertli ekibin gollerini 16 ve 66. dakikalarda Anıl ile 33. dakikada Yasin Ozan attı. Konuk ekibin tek golü 68. dakikada Burak'tan geldi. Bu skorla İzmir ekibi adını 5. tura yazdırdı.

12. dakikada konuk ekip atağında Bünyamin sağdan ceza sahasına yaklaşıp ortaladı, Yüksel'in zor pozisyonda gelişine vuruşunda kaleci Ali Emre üzerine gelen topu kontrol etti.

16. dakikada Altınordu öne geçti. Hızlı gelişen atakta Okan topu yayın üzerinde sol tarafa çıkardı, Anıl çaprazdan uzak kale direği dibine yerden vurdu: 1-0.

33. dakikada fark 2'ye çıktı. Yasin Ozan ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurup kaleciyi avladı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

57. dakikada ev sahibinden Burak İnce penaltı noktasına kadar girip topu yayın üzerine çıkardı, Anıl'ın şutu üstten auta çıktı.

59. dakikada Altınordu yine gole yaklaştı. Yasin Ozan penaltı noktası üzerinden yayın üzerine çıkardı, Okan gelişine çok sert vurdu, top yan direkten döndü.

66. dakikada ev sahibi üçüncü golü buldu. Anıl savunma arasına gönderilen topu plaseyle ağlara gönderdi: 3-0.

68. dakikada Onur Alkan soldan ceza sahasına girip ortaladı, Burak kafayı vurup skoru belirledi: 3-1.

Maç 3-1 bitti.