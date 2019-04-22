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Altınordu altın buldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda düşme hattındaki Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan Altınordu, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği...

Altınordu altın buldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda düşme hattındaki Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan Altınordu, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi. 
Bu galibiyetle 48 puana ulaşıp 8'inci sıradaki yerini koruyan İzmir ekibi, haftayı 1 puanla kapatan 7'nci sıradaki Adana Demirspor'la arasındaki puan farkını 3'ten 1'e indirirken, yine beraberlikle yetinen 6. basamaktaki Ümraniyespor'la puan farkını 4'ten 2'ye düşürdü. 5. sıradaki 52 puanlı Gazişehir'in haftayı puansız kapatması da kırmızı-lacivertlilerin ilk 6 umutlarını yeniden yeşertti.
Son 4 maçta ilk olarak bu hafta Altay'la İzmir derbisine çıkacak Altınordu, daha sonra Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u son anda kaçıran İzmir temsilcisi bu kez adını ilk 6'ya yazdırmayı hedefliyor. Afyon deplasmanında önemli bir zafer elde ettiklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 6 şansımızı devam ettirme anlamında bizim için önemli bir maçtı. Kümede kalma savaşı veren Afyon için de kritik bir müsabakaydı. Kazanılması gereken çok değerli bir karşılaşmayı 3 puanla geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
YUSUF'TA KARİYER SİFTAHI
Altınordu'nun altyapısından yetişen genç sol bek Yusuf Acer, Afyonkarahisar deplasmanında profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Takımın 11'inci dakikada 1-0 öne geçmesini sağlayan savunma oyuncusu rakip fileleri havalandırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Yusuf Acer, 1'inci Lig'de oynadığı 104'üncü maçında ilk kez gol atma başarısı gösterdi.
 

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