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Altınordu - Altay maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig’de Altınordu’nun Altay’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın hakemine tepki gösterdi. Uzatma dakikalarında...

Altınordu - Altay maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig’de Altınordu’nun Altay’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın hakemine tepki gösterdi. Uzatma dakikalarında İbrahim Akın’la attıkları net golün sayılmadığını dile getiren Karafırtınalar, “Bugün de bir türlü hakemleri geçemedik. Bu kadar üst üste gelince insan kasıt arıyor. Rakip kaleci takım arkadaşıyla çarpıştı. Golümüz iptal edildi. Bu pozisyon dünyanın her tarafında gol. Altay taraftarı benim hislerime tercüman oldu. Altınordu’ya Play-Off hedefinde başarı diliyorum” dedi.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay’ın ilk yarıda penaltıdan bulduğu golün haksız bir penaltı olduğunu savundu. Eroğlu, “Üst üste 3 maç kaybettikten sonra 2’de 2 yaptık. Kalan 3 maçı da kazanıp Play-Off’a kalmak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kazanmayı çok istedik. Hücum geçişlerini iyi yaptık. Fırsatları değerlendirseydik skor farklı olabilirdi. Penaltı kararının doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncu değişikliklerinde doğru hamleler yaptık. Futbolcularımı kutluyorum” diye konuştu.

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