Altınordu - Altay maçından notlar

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig’de Altınordu ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde iki takımın teknik direktörü ilk 11’lerde birer değişiklik yaptı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandıkları Afjet Afyonspor maçında ilk 11’de sahaya sürdüğü stoper Recep’i yedek soyundurdu. Bu futbolcunun yerine savunmada kırmızı kart cezası biten Hasan oynadı. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise geçen hafta evlerinde 1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçında ilk 11’de oynattığı Sinan’ın yerine sağ kanatta Hüsamettin’i sahaya sürdü.

İzmirli iki teknik adam kariyerlerinde 8'inci kez karşı karşıya geldi. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, daha önce meslektaşı Sait Karafırtınalar’ın çalıştırdığı takımlara karşı 3 galibiyet almıştı. İki teknik adam arasındaki 3 karşılaşma berabere bitmiş, Karafırtınalar ise 1 kez galip gelmişti. Eroğlu ve Karafırtınalar maçtan önce birbirlerine başarı diledi. Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlüğe başlamadan önce Bucaspor’da Sait Karafırtınalar’ın yardımcılık görevini üstlenmişti.

Altınordu yönetimi Altaylı taraftarlara tribün jesti yaptı. Bornova Stadı’nda kale arkası tribününde oturması gereken Altaylı taraftarlar, maçtan bir gün önce alınan karar sonrası maraton tribününde yerlerini aldı. Altınordu taraftarları ise numaralı tribünde bando eşliğinde takımlarını destekledi. Altaylı taraftarlar çocuk istismarına tepki göstererek, “Çocuk Susar Sen Susma” yazılı bir pankart açtı.

Altınordu’da gol atan forvet Enes Kubat, 28'inci dakikada sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti. Tecrübeli futbolcu bu sezon sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Altay’da ilk yarıda penaltı atışını gole çeviren Portekizli Marco Paixao, toplam gol sayısını 25’e çıkararak 1'inci Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını eline aldı. Bu unvan daha önce 24 gol atan Adana Demirspor’dan Pote’nin elinde bulunuyordu.

Kırmızı lacivertlilerde sakatlığı devam eden stoper Sinan ile forvet Serdar bu hafta da kadroda yer almadı. Siyah beyazlılarda ise sakatlıktan çıkan sol kanat Kappel ve sağ kanat Putsila ise riske edilmeyerek 18’e alınmadı.

Altınordu’nun unutulmaz futbolcuları Hikmet Orhunbilge, Müjdat Özgür, Engin Aksoylar ve Mustafa Güngören de müsabakayı protokol tribününden izledi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar da protokol tribünündeki yerlerini aldı. Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge ile yan yana oturdu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da maçı protokolden takip etti.

Maçtan önce Altınordu formasıyla 100'üncü lig maçına çıkan Berkay Samancı’ya 100 numaralı bir forma hediye edildi.