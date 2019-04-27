Altınordu - Altay: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Erkan Engin (x), Oğuz Terzi (xx), Cem Özbay (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) – Kerim (xx), Hasan (xx), Enes Sığırcı (xxx), Yusuf (x) (Dk. 80 Murat xx), Berkay (xx), Alican (xx) (Dk. 60 Okan xx), Muhammed (xx), Sefa (xxx), Anıl (xx), Enes Kubat (xx) (Dk. 29 Atakan xx)

ALTAY: Aydın (xx) – Murat (x), Gençer (xx), Ulaş (xx), Özgür (xx), Ferhat (xx) (Dk. 83 Merter), Tavares (xx) (Dk. 87 Furkan), Hüsamettin (x), Tatos (x), Oğuz Han (x) (Dk. 71 İbrahim Akın x), Paixao (xx)

GOLLER: Dk. 15 Enes Kubat, Dk. 84 Atakan (Altınordu), Dk. 40 (Pen) Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Atakan, Hasan (Altınordu), Tavares, Gençer, Özgür, Merter (Altay)

SPOR Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Altınordu, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay’ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Altınordu’nun gollerini 15. dakikada Enes Kubat, 84. dakikada Atakan atarken, Altay’ın golünü 40. dakikada penaltıdan Paixao kaydetti.

Altay’ın 90+4. dakikada İbrahim Akın’ın ayağından bulduğu gol hakem Erkan Engin tarafından faul gerekçesiyle kabul görmedi. Altaylı taraftarlar bu karara tepki gösterdi. Altay 41 puanda kalırken, Altınordu 51 puana yükseldi. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından polisle gerginlik yaşadı. Emniyet güçleri maraton tribünündeki Altaylılara müdahale ederek olayların büyümesini önledi.

12. dakikada Altınordu etkili geldi. Alican’ın pasında kaleci Aydın’la karşı karşıya kalan Anıl’ın aşırtma vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

13. dakikada Altay atağında Hüsamettin sağdan kesti, arka direkte topla buluşan Oğuzhan’ın yerden şutunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

15. dakikada Altınordu öne geçti. Muhammed’in defansın arkasına aşırtma pasına hareketlenen Enes Kubat yakın mesafeden gelişine vurdu: 1-0.

25. dakikada Sefa’nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Anıl’ın plase vuruşunda kaleci Aydın’ın çeldiği topu Kerim üstten dışarı yolladı.

27. dakikada Oğuzhan’ın pasıyla sol çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Paixao’nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Altay’ın kazandığı serbest vuruşta Özgür, 25 metreden çok sert vurdu. Kaleci Erce çatala giden topu parmaklarının ucuyla kornere tokatladı.

40. dakikada Altınordu ceza sahasında Paixao, Berkay’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Engin penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Paixao skoru dengeledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

57. dakikada sağdan ceza sahasına giren Paixao’nun pasında kale önünde Hüsamettin topa dokunamayınca Altay golden oldu.

70. dakikada Okan’ın pasında topla buluşan Muhammed’in yerden şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

82. dakikada sağdan Sefa’nın yerden pasında ceza yayının üzerinden Murat gelişine vurdu, kaleci Aydın gole izin vermedi.

84. dakikada Altınordu öne geçti. Murat’ın pasında sağdan ceza sahasına giren Anıl çaprazdan sert vurdu, kaleci Aydın’ın çeldiği topu arka direkte Atakan filelere gönderdi: 2-1.

90+4. dakikada hava topuna çıkan Altınordu kalecisi Erce, takım arkadaşıyla çarpışarak dengesiz bir şekilde yere düştü. Pozisyonun devamında İbrahim Akın topu ağlara yolladı, ancak hakem Erkan Engin, faul kararı verip golü iptal etti. Altınordu maçı 2-1 kazandı.